سيرة الشهيد عبد المنعم رياض.. بطل أعاد بناء الجيش المصري بعد حرب 1967

عرضت «قناة الوثائقية»، فيلمًا وثائقيًا عن دور الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض، في إعادة تأهيل الجيش المصري بعد حرب 1967، والذي تحتفل الدولة المصرية في ذكرى استشهاده في التاسع من مارس، بيوم الشهيد كل عام، وفاءً وتكريمًا لجهوده.

عبد المنعم رياض رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة

وأوضح الفيلم أنَّه بعد 6 أيام فقط من الخامس من يونيو 1967، وجد الجنرال عبد المنعم رياض نفسه أمام مهمة جديدة، بتكليفه برئاسة أركان حرب القوات المسلّحة.

إعادة بناء الجيش المصري

وبيّن أنه انطلاقًا من منصبه الرفيع، وضع عبد المنعم رياض مهمة إعادة بناء الجيش نُصبَ عينيه، وبات شغله الشاغل ترتيب الصفوف من خلال تدريبات شاقة وخطط عسكرية متطورة، وتحديث نظم السلاح والتجهيز لاستعادة الكرامة.