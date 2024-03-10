قراءة الفنجان حاضرة في «لحظة غضب» و«فراولة» خلال رمضان 2024

فنجان صغير تمكسه بطلة العمل بين يديها، لتقرأ ما به من أسرار في حياة صاحبه، الأمر الذي يبدو غريبًا للبعض، إلا أنه متعارف عليه، وقد ظهر ذلك جليًا في مسلسل «فراولة» و«لحظة غضب» المقرر عرضهم خلال الموسم الرمضاني 2024.

«فراولة» فتاة بسيطة ابنة حارس عقار، تعمل كمندوبة مبيعات، في إحدى الشركات العالمية لبيع الأحجار الكريمة، وإلى جانب ذلك تبدع في قراءة الفنجان، الأمر الذي تعتبره هواية، تساعدها على معرفة أسرار زبائنها.

قراءة الفنجان حاضرة في مسلسل لحظة غضب

في واحد من كواليس العمل، ظهرت النجمة سارة عبد الرحمن، على أحد بوسترات المسلسل، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024، وهي تحمل فنجانًا تنوي على قراءته، وظهرت بشارع مموج، وترتدي عباءة السحرة، ونظرة خوف وقلق تسيطر عليها، وهي تنظر في الفنجان لمعرفة أسرار الشخصية في حياة أبطال العمل.

مسلسل لحظة غضب

تدور أحداث مسلسل لحظة غضب حول الخلافات الأسرية، والتي تجسدت معاناة الطباخة يمنى من سيطرة زوجها وتحكمه المبالغ في أمور حياتها، إذ تحولت معاملته من اللطف الشديد في بداية زواجهما إلى التحكم والسيطرة والمعاملة السيئة، ما هدد حياتهما الزوجية بالانهيار، وتتوالى أحداث المسلسل حتى يختفي الزوج شريف في ظروف غامضة، ويبدأ أبطال المسلسل عملية البحث عنه بالعديد من الطرق، منها فتح المندل.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك ونخبة كبيرة من الفنانين، منهم محمد شاهين، وعلي قاسم، وناردين فرج، ومحمد عبد الرحمن، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.