قبل أدائها بساعات.. ماذا يقال في استراحة التراويح؟

يُعدّ شهر رمضان فرصةً عظيمةً للمسلمين للتقرّب من الله تعالى، من خلال أداء العبادات المختلفة، ومن أهمّها صلاة التراويح التي تُقام في المساجد بعد صلاة العشاء.

ماذا يقال في استراحة التراويح؟

الاستراحة بين ركعات صلاة التراويح فرصة للتهجد والدعاء والتأمل، واختلفت آراء الفقهاء حول ما يُستحبّ قوله فيها، فمنهم من قال:

الاستغفار والدعاء: حيث يُمكن للمسلم أن يستغلّ هذه الفترة في الاستغفار والدعاء لنفسه ولغيره، والتضرّع إلى الله تعالى بقضاء حوائجه.

قراءة القرآن الكريم: قراءة القرآن الكريم من أفضل الأعمال في شهر رمضان، ويُمكن للمسلم أن يقرأ في استراحة التراويح بعض الآيات القرآنية القصيرة.

الأذكار: ترديد بعض الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

أقوال العلماء عن صلاة التراويح

ومن أقوال العلماء عن ما يقال ويعمل في استراحة صلاة التراويح: