قبل أدائها بساعات.. ماذا يقال في استراحة التراويح؟
كتب:
مكرم شعبان
12:57 ص | الأحد 10 مارس 2024
صلاة التراويح أرشيفية
يُعدّ شهر رمضان فرصةً عظيمةً للمسلمين للتقرّب من الله تعالى، من خلال أداء العبادات المختلفة، ومن أهمّها صلاة التراويح التي تُقام في المساجد بعد صلاة العشاء.
ماذا يقال في استراحة التراويح؟
الاستراحة بين ركعات صلاة التراويح فرصة للتهجد والدعاء والتأمل، واختلفت آراء الفقهاء حول ما يُستحبّ قوله فيها، فمنهم من قال:
- الاستغفار والدعاء: حيث يُمكن للمسلم أن يستغلّ هذه الفترة في الاستغفار والدعاء لنفسه ولغيره، والتضرّع إلى الله تعالى بقضاء حوائجه.
- قراءة القرآن الكريم: قراءة القرآن الكريم من أفضل الأعمال في شهر رمضان، ويُمكن للمسلم أن يقرأ في استراحة التراويح بعض الآيات القرآنية القصيرة.
- الأذكار: ترديد بعض الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.
أقوال العلماء عن صلاة التراويح
ومن أقوال العلماء عن ما يقال ويعمل في استراحة صلاة التراويح:
- أكد الدكتور علي جمعة، مفتي مصر الأسبق، على أنه لا يوجد ذكر مُعين يقال في استراحة التراويح.
- أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يُشرع فيها إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.