عاجل.. عقوبات منتظرة ضد الأهلي والزمالك بسبب واقعة «الكراسي».. مستند

ينتظر ناديي الأهلي والزمالك عقوبات مغلظة بعد انتهاء بطولة كأس مصربسبب بعض الأمور التي حدثت خلال الـ90 دقيقة من جماهير القطبين في مدرجات ملعب الأول بارك بمدينة الرياض في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد عن طريق إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

البداية مع جماهير الأهلي والزمالك واللذان قد يتسببا في عقوبات مغلظة ضد الناديين بسبب التلفيات التي حدثت في مدرجات ملعب الأول بارك، حيث تم إتلاف 92 مقعد في مدرجات نادي الزمالك فيما تم إتلاف 115 مقعدا في مدرجات النادي الأهلي وهذا حسب مصدر مسؤول داخل ملعب الأول بارك للإعلامي وليد الفراج.

تنص اللائحة في هذه الواقعة بأنه يتم توقيع عقوبة مالية مغلظة على أي نادي يتسبب في تلفيات خلال المباريات وجاءت نص المادة على النحو التالي: «عند قيام أحد عناصر اللعبة بإتلاف المنشأة تغريم النادي 100 ألف جنيه».

إعفاء الأهلي والزمالك من العقوبة يتوقف على أمر وحيد

قد يتم إعفاء الأهلي والزمالك من العقوبة في حال لم يتم إدانتهم من جانب إدارة ملعب الأول بارك.