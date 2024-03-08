قلب الأم.. والدة مصطفى شوبير تحتضنه في الملعب بعد فوز الأهلي بلقب كأس مصر

احتفلت والدة مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي بحفاظه على شباك فريقه نظيفة طوال المباراة، التي جمعت الأحمر والزمالك على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، وعانقته بعد فوز فريقه ببطولة كأس مصر على حساب القلعة البيضاء.

فور انتهاء المباراة، توجهت والدة مصطفى شوبير إلى أرضية الملعب؛ لتحتضن ابنها وتبارك له على إنجازه، الذي حققه في مباراة اليوم، بعد فوز المارد الأحمر على حساب الزمالك بنتيجة 2-0.

التفاعل مع صورة والدة مصطفى شوبير

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التي جمعت حارس المرمى مع والدته، فيما جاءت التعليقات كالتالي: «الأم دايمًا بتكون هي السند في كل مكان»، «ربنا يباركله فيها»، «الأم المصرية وجمالها».

فوز النادي الأهلي

مباراة قوية خاضها النادي الأهلي أمام نظيره نادي الزمالك، إذ استطاع المارد الأحمر الحصول على التتويج بلقب بطولة كأس مصر، بعد الانتصار على حساب الأبيض، بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، بثنائية إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة ثنائي المارد الأحمر، وذلك في الدقيقتين 85 والخامسة من الوقت بدل الضائع.

إصابة الإعلامي أحمد شوبير

وخلال المباراة، تعرض الإعلامي أحمد شوبير، والد حارس المرمى مصطفى شوبير، لإصابة في الرأس خلال تواجده في المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر، حيث جرى نقله على الفور إلى أحد المستشفيات بعد إصابته التي، وتسببت في تدخل جراحي عاجل.