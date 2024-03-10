عاصفة ترابية تضرب 11 محافظة اليوم وتحذير لـ 4 فئات.. هل تصل القاهرة؟

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية 11 محافظة، من تأثير ظاهرة جوية تُسبّب وجود الأتربة العالقة في الجو، مما قد يؤثّر أحيانًا على حجب الرؤية الأفقية، مشيرة إلى تعرض محافظتين إلى فرص سقوط أمطار خفيفة، مع طقس غائم جزئيًا على مدار اليوم.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وتضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرات إلى سكان 11 محافظات وهى: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، الفيوم، بني سويف، سوهاج، البحر الأحمر، الوادي الجديد، أسوان، الأقصر»، لوجود عاصفة ترابية، فيما تتراوح سرعة الرياح من 30 كيلومترًا في الساعة، وحتى 38 كيلومترًا في الساعة.

يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يميل إلى الدفء على السواحل الشمالية، وإلى الحرارة على شمال الصعيد، أما ليلاً، فسيكون الطقس شديد البرودة في جميع المحافظات.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم في المحافظات، على النحو الآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى: 23 درجة والصغرى 13 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجة .

وحذّرت «الأرصاد» 4 فئات من ظاهرة العاصفة الترابية، وهم: «مرضي الجيوب الأنفية، مرضى الحساسية، مرضى حساسية العيون، سائقي المركبات»، وذلك لوجود الأتربة العالقة التي تعمل على حجب الرؤية أحيانًا وتؤثر على المرضى.