مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ونفسه العطر يفوح في الأجواء، تنتشر على صفحات التواصل الاجتماعيّ مشاركات متنوعة تعبّر عن شوق المسلمين لاستقبال هذا الشهر الفضيل، ومن بين هذه المشاركات، يبرز حديث شريف عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ: «من بلغ الناس بشهر رمضان حرمه على النار»، لكن ما هي صحة هذا الحديث؟ هل هو صحيح أم ضعيف؟ وما هو معناه؟

ما صحة حديث من بلغ الناس بشهر رمضان حرمه على النار؟

وورد سؤال لدار الإفتاء المصريّة عن ما صحة حديث، من بلغ الناس بشهر رمضان حرمه على النار؟، وأجابت عنه الدار في فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، أكّدت خلاله عدم ورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وأن الحديث سالف الذكر غير صحيح وغير منسوب للنبي.

التهنئة بحلول شهر رمضان

وبعيدًا عن ما صحة حديث «من بلغ الناس بشهر رمضان حرمه على النار»؟، كانت دار الإفتاء المصرية نشرت فتوى أوضحت من خلالها أن التهنئة بحلول شهر رمضان من الأمور الخيرة والمستحبة، لكونه من أيام الخير والبركة وأشارت إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: 58].

وبخلاف موضوع ما صحة حديث «من بلغ الناس بشهر رمضان حرمه على النار»؟ ، أشارت الإفتاء أيضا إلى ما ورد في حديث محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ فَتَعَرَّضُوا لَهَا، لَعَلَّهُ أَنْ يُصِيبَكُمْ نَفْحَةٌ مِنْهَا فَلَا تَشْقَوْنَ بَعْدَهَا أَبَدًا» رواه الطبراني في المعجم الأوسط والمعجم الكبير.