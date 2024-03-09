«الأوقاف»: رسالتنا خلال شهر رمضان إنسانية في المقام الأول

نظمت إدارة أوقاف السلام برئاسة الشيخ حسين راضي مدير إدارة الأوقاف، ندوة دينية بمسجد «المنعم» بمدينة السلام، بمحافظة القاهرة، بمناسبة استعداد الإدارة بقدوم شهر رمضان المبارك وذلك بحضور اللواء إيهاب أنيس رئيس حي السلام، والنائب أحمد إسماعيل وكوكبة من أئمة وزارة الأوقاف بإدارة السلام.

تعظيم الاستفادة من جهود الأئمة

من جانبه، أعلن الشيخ حسين راضي، مدير إدارة أوقاف السلام، أن وزارة الأوقاف تسعى لتعظيم الاستفادة من جهود الأئمة خلال هذا الشهر الكريم، من خلال التواجد الدائم في المساجد، بهدف نشر صحيح الإسلام، والتعريف بأهمية فريضة الصيام، وقراءة القرآن الكريم، وغيره من القيم السامية التي يدعو إليها الإسلام، مؤكداً أن المسلم الحقيقي هو الذي ينجح في الاستفادة من أيام وليالي الشهر الكريم في العبادة والطاعة، ومساعدة المحتاجين والفقراء والفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف «راضي»: مستمرون في أداء رسالتنا الدعوية بالمساجد خلال هذا الشهر الكريم، وتعمل على تذليل كافة العقبات أمام الدعاة إلى الله خلال شهر رمضان، وهذا بخلاف استمرار العمل على جمع صكوك الإطعام، لدعم ومساعدة المحتاجين والفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وهو واجب وطني وشرعى في نفس الوقت.

وأوضح الشيخ حسين راضي، أن هدي رسول الله «صلى الله عليه وسلم»، في مثل هذه الأيام، أن نحسن استقبال الشهر الكريم بالدعاء «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام» وعلى المسلم أن يقتضي بهدي رسول الله في العمل على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام بين الناس «فالمسلم الحقيقي هو من سلم الناس من لسانه ويده»، مشيرًا إلى أن «شهر رمضان» فرصة مناسبة للجوء إلى الله والعمل بكتابه والاهتداء بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

رسالة إنسانية في المقام الأول

وأشار مدير إدارة أوقاف السلام بمحافظة القاهرة، إلى أن جميع الأئمة ملتزمون بالتواجد بالمساجد لإقامة الشعائر الدينية خاصة خلال «صلاة القيام» والإجابة عن استفسارات المصلين، وهذا بخلاف التواجد على مدار اليوم، لتقديم دروس العلم حسب المواعيد المحددة سلفا والخاصة بكل مسجد، مشيراً إلى أن الوزارة بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لا تدخر جهداً لنشر سماحة الإسلام والفكر الوسطى ومحاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة، والتأكيد على دعم الفقراء والمحتاجين، خاصة أن رسالتنا في وزارة الأوقاف إنسانية في المقام الأول.