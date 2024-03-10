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دراما المتحدة

أكرم حسني يعرض مشكلات الأب في الأغنية الدعائية لمسلسل بابا جه

كتب:

ضحى محمد
04:02 ص | الأحد 10 مارس 2024
بابا جه

بابا جه

نجاح كبير حققه الفنان أكرم حسني، من خلال الأغنية الدعائية لمسلسل بابا جه، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان 2024.

أكرم حسني يعرض مشكلات الأب في مسلسل بابا جه

ونشرت قناة «dmc» البرومو الدعائي للأغنية على «اليوتيوب»، والتي حققت مئات المشاهدات في عدد ساعات قليلة، وناقش أكرم حسني مشكلات الأب من خلال الأغنية الدعائية للمسلسل.

يغني الفنان أكرم حسني، تتر مسلسل بابا جه، الذي يخوض بطولته ويعرض في موسم دراما رمضان 2024.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل بابا جه أول 15 يومًا من شهر رمضان، وتكون مواعيد العرض: دي إم سي (7:45)، واتش إت (7:45)، شاهد (7:45)، دي إم سي دراما (11:00).

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، وتأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.