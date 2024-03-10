مؤلف مسلسل «بابا جه»: العمل يناقش دور الأب في العائلة (فيديو)

أكّد محمد إسماعيل الأمين، مؤلف مسلسل «بابا جه»، تنوع المسلسلات الرمضانية، بما في ذلك الكوميدية وغيرها المكونة من 15حلقة.

مسلسل بابا جه

وأوضح خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي: «الناس عاوزة تفك، ومسلسل بابا جه، تأليف مشترك مع المؤلف وائل حمدي».

إضحاك الناس مهمة شاقة

وأضاف «إسماعيل»: «إضحاك الناس 30 حلقة يوميًا صعب نسبياً، إلا إذا تم عرض حلقة كل أسبوع، وبالتالي المسلسل 15 حلقة ساعد بشكل أكبر»، متمنيا أن تتوسع هذه الفكرة وتتطور بحيث لا تتوقف عند 15 حلقة فقط ولكن يمكن عمل مسلسل 10 حلقات.

ووجهت قصواء الخلالي سؤالا إلى «الأمين»، قائلة: «بابا جه منين؟»، فرد مازحًا: «بابا جه من كوريا».

وبيّن أنّ: «الفكرة جاءت من كتاب كوري يسمى أب للإيجار، والشركة تواصلت مع وائل ومعي للحصول على الفكرة وتحويلها لمسلسل، وأخذنا سطر الفكر واشتغلنا عليه».

وتابع: «فكرة المسلسل هي هل الرجل بالنسبة لأسرته أب أم ATM؟ فهناك الكثير من الآباء يقولون إنهم يصرفون على المنزل، ولكن الفكرة أبعد من ذلك فالأب ليس مجرد أموال أو بنك المنزل، والمسلسل يسلط الضوء على ذلك».