كيف تصبح شخصا إيجابيا؟.. صفات يتحلى بها يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة

يجسد الفنان يحيى الفخراني شخصية بهجت الأنصاري، بمسلسل عتبات البهجة، ويحاول أن يكون قريبًا من أحفاده، بدعم آرائهم وطريقة تفكيرهم، بالإضافة إلى عمله «يوتيوبر»، يقدم فيديوهات توعوية للشباب، ليبث بداخلهم روح الإيجابية، ومن المقرر عرض المسلسل خلال شهر رمضان لعام 2024.

هناك 7 نصائح يمكن إتباعها، ليتحلى الشخص بالإيجابية، ويكون قادرًا على مواجهة الأزمات في حياته، بحسب موقع «betterup».

كيف تكون شخصًا إيجابيًا؟

يستمع إلى مشاكل الآخرين ويساعدهم على حلها.

لديه قدرة على إدارة الحوار، ويتسم بقدرته على المناقشة بشكل جيد، فالأمر ليس مجرد إصدار كلمات، بل لديه شيئا من الحكمة.

يسعى في سبيل تحقيق أحلامه مهما تعثر.

يخطط للمستقبل بطاقة جيدة، على الرغم من تعرضه لمشكلات عديدة.

لا يخدع أحد، بل يساعد الآخرين بقدر ما كان في استطاعته.

شعاره في الحياة عامل الناس كما تحب أن يعاملوك.

يجد الحلول لأي مشكلة يتعرض لها، فلا يقف مكتوفي الأيدي، وهي من أهم صفات الشخصية الإيجابية.

يدور مسلسل عتبات البهجة حول شخص يدعي بهجت الأنصاري، توفيت زوجته منذ سنوات عديدة، بالإضافة إلى تقاعده عن العمل، ويعيش مع أبنائه وأحفاده، ويساعدهم على حل مشاكلهم بطريقة إيجابية، إذ يتقبل جميع المواقف التي يتعرض لها، بسبب شخصيته الإيجابية التي تساعده على مواجهة، مع توجيهه لمجموعة فيديوهات إلى الشباب، وتشجيعهم على التحلي بهذه الروح.

مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني، ويشارك فيه عدد من الفنانين، أبرزهم جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، ووفاء صادق، العمل الدرامي من إخراج مجدى أبو عميرة، وتأليف مدحت العدل، وللمنتج جمال العدل.