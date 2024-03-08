عتبات البهجة.. قضايا اجتماعية وأفكار فلسفية يقدمها يحيى الفخراني في رمضان

حصان الدراما الرابح يتخذ مكانه على مضمار السباق، ومن قبل انطلاق شارة البدء يضع الجميع رهانهم عليه، فهو لم يخذلهم ولو لمرة واحدة، بل دائماً يفوق توقعاتهم العالية من خلال قصص درامية تمسهم عن قرب.. يطرح أفكارهم ومشكلاتهم، يتحدث عن أحلامهم وهمومهم، يمنحهم البسمة، كما يبكيهم أيضاً، وفى كل تجربة درامية يرفع السقف أمام الآخرين حتى تربع ملكاً على عرش الدراما المصرية.

حالة كبيرة من السعادة الممزوجة بالحماس يشعر بها جمهور الدراما الرمضانية فى مصر والعالم العربى بعد ما كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن خريطتها فى الموسم الدرامى لعام 2024 والتى يتصدرها مسلسل «عتبات البهجة» للنجم يحيى الفخرانى الذى يعود ليثرى الساحة الفنية بعودته مرة أخرى من خلال عمل يحمل مقومات مميزة ما بين الأصل الروائى للكاتب إبراهيم عبدالمجيد والمعالجة التليفزيونية للكاتب مدحت العدل والإخراج لمجدى أبوعميرة.