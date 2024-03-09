ليس عتبات البهجة فقط.. مسلسلات لعب فيها الجد دور الأب: «أعز من الولد»

الفنان يحيى الفخراني يعود من جديد للمشاركة في دراما رمضان، من خلال مسلسل عتبات البهجة الذي يناقش عدة قضايا اجتماعية وأسرية، من ضمنها علاقته بأبنائه وأحفاده، فرغم الخلافات الكبيرة بين أولاده، إلا أن هناك علاقة صداقة مع الأحفاد، وفي التقرير التالي نتحدث عن بعض الأعمال الفنية، التي تحول فيها الحفيد إلى ابن حقيقي، ليتحقق مثل «أعز الولد» في الأعمال الدرامية.

عام 2014 ظهر الفنان عادل إمام بطلاً في مسلسل صاحب السعادة، الذي كان يناقش أيضًا بعض القضايا الاجتماعي، ورغم أن علاقته بأولاده كان أغلبها جيد، إلا أن أحفاده كان لهم طابع خاص عنه، حيث إنهم لا يذهبون للمدرسة إلا عندما يقوم بتوصيلهم يوميًا، وتدور باقي الحلقات حول العائلة وما يحدث فيها.

علاقة عادل إمام مع أحفاده في عوالم خفية

دائمًا ما يظهر الفنان عادل إمام في دور الجد الصديق لأحفاده، ففي مسلسل عوالم خفية الذي ظهر فيه صحفيًأ، وكانت تربطه علاقة قوية مع أحفاده، الذين يتركون بيت أبويهم ليجلسوا مع جدهم، وتدور أحداث المسلسل حول المشاكل التي يواجهها الصحفي هلال كامل، المؤثر بمقالاته التي يكتبها.

مسلسل عتبات البهجة وتقديم المحتوى على مواقع التواصل

الجدير بالذكر أن مسلسل عتبات البهجة، يتضح فيه أيضًا العلاقة الجيدة التي تربط شخصية بهجت الأنصاري مع أحفاده، رغم العلاقة غير الجيدة مع الأبناء، ومع تطور عصر التكنولوجيا حدثت فجوة زمنية بين الأجيال، وأصبح «الأنصاري» يقدم محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال برنامج عتبات البهجة.