منها عتبات البهجة.. قائمة مسلسلات الـ15 حلقة في النصف الأول من رمضان 2024

ساعات قليلة تفصل جمهور الدراما في مصر والوطن العربي عن انطلاق الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2024، والذي يضم ما يقرب من 20 عملًا، من بينها أكثر من 10 أعمال تنتمي لنوعية مسلسلات الـ 15 حلقة.

وسيحظى الجمهور بـ 5 مسلسلات في النصف الأول من الموسم الرمضاني، على أن تعرض المسلسلات الخمسة الأخرى في النصف الثاني من رمضان.

وتتسع قائمة مسلسلات رمضان 2024 المعروضة في النصف الأول من الموسم الرمضاني لتتضمن مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني، بالإضافة إلى مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، واللذان يعرضان حصريا على شبكة قنوات DMC، أما مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، فيعرض في الجزء الأول من رمضان حصريًا على قناة ON.

برومو مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني في رمضان 2024

مسلسل مسار إجباري يعرض على 4 قنوات في النصف الأول من رمضان 2024

وعلى شبكة قنوات CBC يعرض مسلسل سر إلهي بطولة روجينا حصريًا في النصف الأول من رمضان، إلى جانب مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر، والذي يعرض أيضا على ON والحياة، بالإضافة إلى القناة الأولى المصرية.