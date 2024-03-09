كاتبة صحفية: يحيى الفخراني يعود بالكوميديا بفكرة فلسفية في مسلسل عتبات البهجة

قالت ضحى محمد، الصحفية بقسم الفن بجريدة الوطن، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم للمشاهدين خريطة درامية دسمة ومتكاملة للغاية خلال شهر رمضان 2024، وهناك تنوع في المسلسلات سواء الكارتون أو الدرامية وغيرهما من الأنواع التي تناسب جميع الآذواق، مشيرة إلى أن يحيى الفخراني يقدم في صورة كوميديا قضايا اجتماعية وأفكار فلسفية من خلال مسلسل عتبات البهجة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية داليا أشرف عبر فضائية «dmc»، أن المخرج الكبير مجدي أبو عميرة يعتبر أحد أعمدة الدراما، وينتظره المشاهدين من العام لآخر، لذلك يعد «عتبات البهجة» أحد أهم المسلسلات التي سنشهدها هذا العام، متابعة أن «الحشاشين» من أضخم إنتاجات المسلسلات خلال عام 2024، وكريم عبدالعزيز يظهر في صورة مختلفة.

مسلسل «إمبراطورية ميم»

وتابعت، أن الفنان خالد النبوي يقدم عملا دراميا عائليا مختلفا في مسلسل «إمبراطورية ميم»، وهذا النوع من المسلسلات يجمع كل الأذواق، لافتة إلى أن أحداث المسلسل يدور حول أب يتولى مسئولية الأبناء كاملة بعد وفاة زوجته، والرواية الأصلية للمسلسل بطلها رجل وليس امرأة، لذلك يقدم النبوي الرواية في شكلها الأصلي.

مسلسل «جودر»

وأشارت إلى أن الفنان ياسر جلال يقدم هذا العام مسلسل «جودر»، والذي يعتبر أحد أهم مسلسلات ألف ليلة وليلة، ويظهر جلال في شكل جديد ومختلف كما أوضحت البوسترات والبرومو الخاص بالمسلسل.