تراث فلسطيني.. تعرف على سر الكلمات الغامضة في برومو مسلسل الحشاشين

كلمات متداخلة بجمل لحنية متكرر ومميزة، لا يمكن فهمها بسهولة، جاءت ضمن البرومو الدعائي لمسلسل الحشاشين، المشارك في موسم الدراما الرمضانية 2024، والذي حظي باهتمام قطاع كبير من المشاهدين في مصر والوطن العربي، ويسأل الكثيرون عن ماهية اللحن والكلمات التي وجدها البعض عسيرة على التفسير.

يعود المقطع الغنائي الذي جاء ضمن برومو مسلسل الحشاشين، إلى التراث الفلسطيني ويعرف باسم ترويدة شمالي، التي أعادت فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية تقديمها، وتقول كلمات الترويدة: «شمالي يا هوا الديرة شمالي على اللي أبوابهم تفتح شمالي، وأنا الليلة نبعث مع الريح الشمالي، يوصل ويدور على الحبايب يا با وطالت الغربة واشتقنا لهم».

وتولى الملحن التونسي أمين بوحافة، وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل الحشاشين، والذي يحمل توقيع المخرج بيتر ميمي وتأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، ويضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم في الوطن العربي، من بينهم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، سوزان نجم الدين، وغيرهم.

ماهي الترويدة الفلسطينية

والترويدة هي لغة مشفرة كان يستخدمها السيدات الفلسطينيات في توصيل رسائل سرية لذويهم في السجون، عن طريق الغناء بطريقة لا يفهمها العدو، ويقوم اللغة على قلب حرف أو أكثر في كل كلمة وإبداله بحرف اللام، وهي تعتبر جزء مهم من التراث الفلسطيني