عبد الرحيم كمال يكشف مفاجآت تنتظر الجمهور في مسلسل الحشاشين

قال الكاتب عبد الرحيم كمال، إن مسلسل الحشاشين المشارك في موسم الدراما الرمضانية 2024، يعتبر من الأعمال الدرامية الضخمة وتقديمه كان حلمًا كبيرًا بالنسبة له، مؤكدا أن الجمهور المصري والعربي يستحق تلك النوعية من الأعمال الضخمة: «لا يوجد كاتب مر بتلك المرحلة إلا وتوقف عندها كثيرًا، سواء أنا أو غيري، فهي فكرة تستحق الانتباه لها خاصة أن لها علاقة بالحاضر».

وأشار «كمال» إلى أنّ السر وراء تسمية الحشاشين سوف يتضح عند بدء عرض حلقات المسلسل: «التسمية من المفاتيح المهمة في المسلسل، فهي كلمة عربية دخلت إلى القاموس الإنجليزي بعد ذلك، والسر وراء هذا الاسم سوف يكون من مفاجآت المسلسل»، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة ON.

عبد الرحيم كمال يكشف تاريخ حسن الصباح في مسلسل الحشاشين

وعن طائفة الحشاشين التي أسسها حسن الصباح في القرن الحادي عشر الميلادي، واستخدمها في تنفيذ اغتيالات سياسية ضد أمراء وحكام في ذلك الوقت، أوضح الكاتب عبد الرحيم كمال: «المسلسل تدور أحداثه حول طائفة خاصة جدا تنتمي للشيعة، لهم أفكار كان يطلق عليها الأفكار الباطنية، وكيف استطاع حسن الصباح تكوين تلك الطائفة ويجمعهم حوله وكيف استطاع أن يقنعهم بفكرة شريرة لتبدو في عيون الآخرين، أنها مليئة بالإيمان، وكيف انحراف بسيط يوصل إلى جريمة كبرى، وكيف يستطيع شخص أن يقنع شخص الأخر أن يضحى بروحه من أجل فكرة غير حقيقية وغير سليمة، وهو أمر مثير للتفكير والتساؤل».

كريم عبد العزيز يستحق لقب نجم

وكشف مؤلف مسلسل الحشاشين، أن أحداث المسلسل جرى تصويرها في أكثر من دولة من بينهم مالطا وكازخستان، لأن الطبيعة الجغرافية لهذا البلد تتشابه مع الطبيعة الخرافية لتلك الفترة: «تدور الأحداث في أكثر من مملكة وأكثر من خلافة في وقت واحد من تركيا إلى إيران وأصفهان ومصر والعراق، مساحة شاسعة متباينة المذاهب والطوائف والعقائد، حيث كانت فترة متشابكة ومعقدة جدا في التاريخ وهو ما تطلب أن نتنقل من مكان إلى آخر وهو ما ظهر في الصورة».

وعن التعاون مع الفنان كريم عبد العزيز، قال: «كريم نجم كبير يستحق لقب نجم لأنه فنان كبير وإنسان ذا خصائل عظيمة، سعدت بمعرفته على المستوى الإنساني كصديق، فهو مهتم بجميع التفاصيل ويعي جيدًا صعوبة وخطورة شخصية حسن الصباح، ويسأل طوال الوقت عن ما يخص الشخصية حتى يصل إلى المعلومة الحقيقية، فهو جدير بلقب النجومية والمحبة الحاصل عليها من الجمهور».