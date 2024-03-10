تامر مجدي يكشف عن دوره في مسلسل الحشاشين.. لماذا استعان به حسن الصباح؟

كشف الفنان تامر مجدي عن شخصيته في مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024، عبر شاشة قناة DMC، ومنصة Watch It بشكل حصري.

وأعرب تامر مجدي في تصريح خاص لـ«الوطن» عن شخصيته في مسلسل الحشاشين قائلًا: «الشخصية هي نور بارق، فارس تركي ينضم لـ طائفة الحشاشين، ويقوم بمهمة يستعين به حسن الصباح لحرفيته الشديدة في رمي القوس».

قصة المسلسل

تدور قصة مسلسل «الحشاشين» في القرن الـ 21 في شمال بلاد فارس، حول حسن الصباح «كريم عبد العزيز» شيخ الجبل ورئيس جماعة الحشاشين، وأيضًا يطلق عليه «سيد قلعة الموت»، فهي الجماعة الأخطر والأكثر دموية في تاريخ البشرية، والتي استمرت في عملياتها الاغتيالية لمدة قرنين من الزمان.

أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نضال الشافعي، سوزان نجم الدين، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، من إخراج بيتر ميمي، تأليف عبد الرحمن كمال.