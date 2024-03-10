رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

تامر مجدي يكشف عن دوره في مسلسل الحشاشين.. لماذا استعان به حسن الصباح؟

كتب:

سهيلة محمد
05:09 ص | الأحد 10 مارس 2024
الحشاشين

الحشاشين

كشف الفنان تامر مجدي عن شخصيته في مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024، عبر شاشة قناة DMC، ومنصة Watch It بشكل حصري.

وأعرب تامر مجدي في تصريح خاص لـ«الوطن» عن شخصيته في مسلسل الحشاشين قائلًا: «الشخصية هي نور بارق، فارس تركي ينضم لـ طائفة الحشاشين، ويقوم بمهمة يستعين به حسن الصباح لحرفيته الشديدة في رمي القوس».

قصة المسلسل

تدور قصة مسلسل «الحشاشين» في القرن الـ 21 في شمال بلاد فارس، حول حسن الصباح «كريم عبد العزيز» شيخ الجبل ورئيس جماعة الحشاشين، وأيضًا يطلق عليه «سيد قلعة الموت»، فهي الجماعة الأخطر والأكثر دموية في تاريخ البشرية، والتي استمرت في عملياتها الاغتيالية لمدة قرنين من الزمان.

أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نضال الشافعي، سوزان نجم الدين، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، من إخراج بيتر ميمي، تأليف عبد الرحمن كمال.

اقرأ المزيد:

فنانون غيروا جلدهم في مسلسلات رمضان 2024 بمصر.. بينهم كريم عبدالعزيز

عبدالرحيم كمال: كريم عبدالعزيز الأنسب لدور حسن الصباح في مسلسل الحشاشين

معنى كلمة الحشاشين؟.. مسلسل رمضاني بطولة الفنان كريم عبدالعزيز

رمضان 2024.. كريم عبدالعزيز يكشف عن صور جديدة من مسلسل الحشاشين

شخصيات أبطال مسلسلات رمضان 2024.. كريم عبدالعزيز مؤسس طائفة الحشاشين
بقلم سهيلة محمد