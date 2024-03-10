ما السور التي تقرأ في صلاة التراويح؟.. «الإفتاء» تجيب

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تزداد التساؤلات حول كيفية أداء صلاة التراويح بشكلها السليم، ومن أهم هذه التساؤلات ما هي السور التي تُقرأ في هذه الصلاة؟.

ما السور التي تقرأ في صلاة التراويح؟

ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، فتوى أجابت عن سؤال ما السور التي تقرأ في صلاة التراويح؟، وقالت إنّ الفقهاء اتفقوا على أنّه من المستحب ختام القرآن الكريم خلال شهر رمضان، مشيرا إلى ما ورد عن البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن السيدة فاطمة- رضي الله عنها- قالت: «أَسَرَّ إلى النَّبِيُّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي بِالقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي العَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي».

وأوضحت في إجابتها على سؤال ما السور التي تقرأ في صلاة التراويح؟ أن أقل ما يمكن أن يتحقق هو ختام القرآن مرة واحدة خلال صلاوات تراويح الشهر المبارك، وكلما زاد عدد المرات التي يُختم فيها القرآن كلما كان أفضل.

كيف كان يصلي النبي صلاة التراويح

وعن ما السور التي تقرأ في صلاة التراويح؟، ذكرت أنّ الإمام أبو حنيفة قال إنّه من المستحب قراءة 10 آيات في الركعة الواحدة، وبالتالي يتمكن العبد من ختم القرآن مرة واحدة في الشهر، وأضافت: «من صلى التراويح بآية أو آيتين بعد الفاتحة تكون صلاته صحيحة ولا حرج فيها».

وأكدت في إجابتها على سؤال ما السور التي تقرأ في صلاة التراويح؟، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد قدرا معينا من الآيات التي تقرأ خلال التراويح، مشيرة لما قاله الألباني في قيام رمضان: «وأما القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره فلم يَحُدَّ فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدا لا يتعداه بزيادة أو نقص، بل كانت قراءته صلى الله عليه وسلم فيها تختلف قصرا وطولا، فكان تارة يقرأ في كل ركعة قدر (يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ) وهي عشرون آية، وتارة قدر خمسين آية، وكان يقول: (من صلى في ليلة بمئة آية لم يُكْتَبْ من الغافلين)، وفي حديث آخر: (بمئتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين)».

وتابعت الإفتاء المصرية في إجابتها عن سؤال ما السور التي تقرأ في صلاة التراويح؟، أنّه روي أنّ النبي كان مريض في ليلة فقرأ السبع الطوال وهي: «البقرة» و«آل عمران» و«النساء»، و«المائدة»، و«الأنعام»، و«الأعراف»، و«التوبة»، وقالت الإفتاء: في قصة صلاة حذيفة بن اليمان وراء النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة «البقرة» ثم «النساء» ثم «آل عمران» وكان يقرؤها مترسلا متمهلا.