بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس قداس سيامة الأساقفة الجدد

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، قداس سیامة الآباء الأساقفة الجدد الإيبارشيات نجع حمادي والمنصورة، وعددا من الأديرة القبطية وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأقيمت صلوات تجليس أربعة من الأساقفة العموم، أمس، أحدها لدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، والذي اعترف به المجمع المقدس للكنيسة في جلسته الأخيرة المنعقدة أمس الأول، والثلاثة الآخرون لكراسي إيبارشيات، هي إيبارشية حلوان والمعصرة، وإيبارشية جديدة في إفريقيا تشمل دول ناميبيا وزيمبابوي وبتسوانا ومالاوي وإيبارشية المنصورة.

شارك في الصلوات مئة وأحد عشر من الآباء المطارنة والأساقفة ووكيلا البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، ومجمعا رهبان ديري السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، والقديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، ومجامع كهنة وشعب إيبارشيات نجع حمادي، والمنصورة، وحلوان.

ويتضمن طقس السيامة الذي يترأسه البابا صباح اليوم، في القداس الإلهي، مرور موكب الآباء الرهبان المرشحين للأسقفية وسط الشعب للتعرف عليهم، وقراءة التعهد الأسقفي، ورشم ملابس الخدمة الأسقفية.

وكان البابا تواضروس قام بتجليس أربعة من الأساقفة العموم على دير وثلاث إيبارشيات، وهي:

١- نيافة الأنبا توماس أسقفًا ورئيسًا لدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، محافظة المنيا.

٢- نيافة الأنبا ميخائيل على إيبارشية حلوان وتوابعها.

٣- نيافة الأنبا چوزيف على إيبارشية جديدة بإفريقيا تشمل دول ناميبيا وزيمبابوي وبتسوانا ومالاوي، بإفريقيا.

٤- نيافة الأنبا أكسيوس على إيبارشية المنصورة.

ونادى اثنين من الأساقفة الجدد بأسماء جديدة، ضمن طقس السلامة، فدعا قداسته الراهبين بالاسم والصفة الأسقفية الجديدة، وهما:

١- الراهب القمص إقلاديوس السرياني أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، باسم الأنبا إقلاديوس.

٢- الراهب القمص أنسطاسي السرياني أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وتوابعها، باسم الأنبا بضابا.