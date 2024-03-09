البابا تواضروس عن أسقف المنصورة الجديد: إيبارشية كبيرة وخدمتها مباركة

قال البابا تواضروس في كلمته عشية تجليس وسيامة الآباء الأساقفة الستة الجدد، اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عن نيافة الأنبا أكسيوس: «رسم أسقفًا عامًا في عام 2021، وخدم خدمة ناجحة في كنائس حي المطرية وعين شمس وهو حي كبير ونظم العمل فيه جيدًا».

وأضاف البابا «بعد نياحة نيافة الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة، تولى رعايتها نيافة الأنبا صليب وخدمها بأمانة ورتب أمورها، وها هي تبدأ عهد جديد بأسقف جديد هو نيافة الأنبا أكسيوس، وهي إيبارشية كبيرة وآباؤها محبون، وخدمتها مباركة، امتدادًا لخدمة المتنيح الأنبا داود».

كلمة البابا تواضروس عن الأنبا إقلاديوس

وفي كلمته في عشية تجليس وسيامة الآباء الأساقفة الستة الجدد قال البابا تواضروس الثاني عن الراهب القمص إقلاديوس السرياني الذي تمت المناداة عليه أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا باخوميوس المعروف بدير الشايب بالأقصر: «الراهب القمص إقلاديوس السرياني، يحمل درجة الهندسة المدنية، وخدم عدة مواضع وكنائس وفي الدير وخدم في الإنشاءات واستقبال الزوار الأجانب، وتسليم الآباء الكهنة، وكانت خدمته ناجحة، وله في الرهبنة أكثر من عشرين سنة، وسيكون أسقفًا لدير الأنبا باخوميوس أب الشركة «الشايب» بالأقصر.

و«الشايب» هو الدير الذي كان يخدمه نيافة الأنبا سلوانس الذي تنيح منذ سنوات قليلة، وتولى خدمته الفترة الماضية نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام بالأقصر، إلى أن دبرت العناية الإلهية أن يكون له هذا الأب المبارك وسوف يحتفظ باسمه (إقلاديوس).