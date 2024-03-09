البابا تواضروس يسيم الأنبا توماس أسقفا لدير العذراء البهنسا

ترأس البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم السبت، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صلوات عشية سيامة اثنين من الأساقفة الجدد، أحدهما لإيبارشية نجع حمادي، بمحافظة قنا، والأسقف الآخر لدير القديس الأنبا باخوميوس المعروف بدير الشايب بالأقصر.

في كلمته في عشية تجليس وسيامة الآباء الأساقفة الستة الجدد قال البابا تواضروس الثاني عن الأنبا توماس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا: "نيافة الأنبا توماس سيم أسقفًا عامًا للشؤون الديرية عام 2022 واليوم سيتم تجليسه على دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، وهو دير اعترفنا به في جلسة المجمع المقدس الأخيرة، ونشكر نيافة الأنبا إسطفانوس (أسقف ببا والفشن) على تعبه في تعمير الدير".

معلومات عن الأنبا توماس

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الأنبا توماس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، بحسب المركز الإعلامي للكنيسة والذي سلط الضوء على أبرز ملامح حياة الأساقفة الجدد عقب عشية السيامة والتجليس:

- الاسم العلماني: عهدي جندي شحاتة.

- الاسم الرهباني الراهب القمص توماس التوماسي.

- تاريخ الميلاد: ولد في 16 ديسمبر 1973 في الشورانية مركز المراغة - سوهاج.

- حصل على بكالوريوس تجارة 1996 ودبلوم معهد الدراسات القبطية 2019.

- تاريخ الرهبنة: دخل الدير يوم 16 ديسمبر2003.

- درجة القسيسية: 3 يوليو 2005.

- ترقى إلى الرتبة القمصية 9 ديسمبر 2013.

- السيامة الأسقفية: تمتسيامته أسقفاً في 5 يونيو 2022.

- خدم سابقا كأسقف عام للشؤون الديرية.