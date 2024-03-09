البابا تواضروس: صوم الشعب المصري في يوم واحد من الترتيبات الإلهية

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال كلمته في طقس عشية رسامة أساقفة جدد إننا نحتفل في هذه الأيام المباركة بعيد رحيل البابا شنودة، وبداية الصوم المقدس ورحيل البابا كيرلس السادس.

وأضاف البابا تواضروس: «نشكر الله أن نحتفل بهذه السيامات المباركة ورسامة 2 من الأساقفة من الآباء الرهبان لنجع حمادي ودير الشايب»، لافتا إلى أنه من المقرر أن نستعد لعمل الميرون يوم الاثنين والثلاثاء، وذلك للمرة الواحد والأربعون في تاريخ الكنيسة.

البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسي على التهنئة بالصوم الكبير

وأكد أنه من الترتيبات الإلهية أن يصوم الشعب المصري في يوم واحد وذلك الاثنين المقبل، حيث يبدأ الأقباط الصوم الكبير 2024 يوم الاثنين، وكذلك يبدأ المسلمون شهر رمضان يوم الاثنين، متابعا ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه قدم تهنئة بالصوم في خطاب رسمي لنا.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، يوم الأحد قداس سیامات الآباء الأساقفة الجدد لإيبارشيات نجع حمادي والمنصورة، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها، عن أسماء الأساقفة المقرر رسامتهم، وقال البيان إنه سيتم بنعمة الله سيامة اثنين من الآباء الرهبان في درجة الأسقفية، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وأساقفة الكنيسة هما:

1- الراهب القمص اقلاديوس السرياني أسقفا ورئيسا لدير القديس الأنبا باخوميوس «الشايب» بالأقصر.

2- الراهب القمص انسطاسي السرياني أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وتوابعها.

وتابع البيان، أنه كما سيتم تجليس أربعة من أساقفة العموم، كالتالي:

1- نيافة الأنبا ميخائيل على إيبارشية حلوان وتوابعها.

2- نيافة الأنبا أكسيوس على إيبارشية المنصورة.

3- نيافة الأنبا جوزيف على إيبارشية جديدة بإفريقيا، تشمل دول ناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي ومالاوي.

4- نيافة الأنبا توماس الأسقف العام للشؤون الديرية، أسقفًا ورئيسًا لدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، محافظة المنيا.