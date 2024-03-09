البابا تواضروس عن أسقف إفريقيا الجديد: نموذج أرجو أن يتكرر في كل مكان

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة عشية رسامة الأساقفة الجدد للإيبارشيات الخالية والأديرة في مصر وخارجها، حيث يسيم البابا اثنين من رهبان دير العذراء السريان، ويجلس 4 من الأساقفة.

كلمة البابا تواضروس عن الأنبا جوزيف

في كلمته في عشية تجليس وسيامة الآباء الأساقفة الستة الجدد قال قداسة البابا تواضروس الثاني عن نيافة الأنبا چوزيف: «رسم أسقفا عاما في عام 2021 وتولى مسؤولية الخدمة في أربعة دول إفريقية هي ناميبيا وزيمبابوي وبتسوانا ومالاوي وخدم فيها خدمة مباركة وقدم تقارير كثيرة عن هذه الخدمة النامية، ومعه عدد من الآباء الكهنة ولأجل استقرار الخدمة رأينا أن يُجَلَّس في هذه الإيبارشية الوليدة في إفريقيا، وأرجو أن يتكرر هذا النموذج في أكثر من مكان».