لأول مرة.. إدخال الرعاية التلطيفية بالمركز الطبي لسكك حديد مصر

كشف اللواء عاطف إمام، رئيس شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر، تفاصيل التطورات التي شهدها المركز لتقديم أفضل الخدمات الطبية ليس للعاملين في السكة الحديد فقط بل لقطاع النقل كاملاً، موضحا أن الشركة تضم مستشفى القاهرة و3 مستشفيات أخرى «مستشفى أبوزعبل، ومستشفى طنطا لخدمة العاملين بقطاع شرق الدلتا ومستشفى الزقازيق».

منظومة الرعاية التلطيفية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه ولأول مرة جرلا إدخال منظومة الرعاية التلطيفية، موضحاً أنها من أنواع الرعاية الموجودة في الدول المتقدمة وهي لأصحاب الأمراض المزمنة خاصة مرضى السرطان: «المرضى بأورام منتشرة مينفعش يدخلوا الرعاية المركزة فالأفضل ليهم الرعاية التلطيفية».

رعاية متوسطة بالمركز

وأضاف أن هذا النوع من الرعاية يعني الطبطبة على المريض ببطء، موضحا أنه جرى عمل رعاية متوسطة بالمركز، والمركز الرئيسي يضم جميع التخصصات ما عدا الإشعاع مثل العلاج الإشعاعي والطب النووي، لكنه يشمل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب والصدر وجراحة الأطفال، والأشعة التدخلية سواء قسطرة قلب أو قسطرة طرفية أو قسطرة مخية وقسطرة توعية دموية، فضلاً عن إدخال قسم جراحة الأوعية الدموية بكثافة وتوسعة قسم جراحة التكميل: «عملنا وحدة حروق ووحدة لجراحة القلب والصدر ووحدة للرعاية الحرجة».