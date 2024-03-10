تنويه عاجل من الإفتاء بشأن رؤية هلال رمضان 2024 ونهاية شهر شعبان

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عدة تغريدات تتعلق باستطلاع هلال شهر رمضان، مؤكدة أنها سترصد هلال شهر رمضان 1445 هجريا اليوم الأحد.

دار الإفتاء تستطلع هلال رمضان اليوم

ودعت الدار المسلمين إلى الدعاء في آخر يوم من شعبان، جاء نصه: اللهم إن كان هذا آخر يوم من شعبان فنسألك اللهم بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد نسألك اللهم أن تنظر إلينا نظرة رضا لا نشقى بعدها أبدًا.

هل اليوم هو آخر أيام شعبان؟

وواصلت الإفتاء في دعاء بمناسبة نهاية شهر شعبان: اللهم فاعف عنا فيه واغفر لنا وارزقنا حسن الطاعة في رمضان وأخرجنا من رمضان مغفور لنا متقبل منا أعمالنا وارزقنا الحمد على كل نعمك علينا والرضا بما قسمته لنا وارزقنا اللهم شفاعة سيد الخلق واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا وارزقنا الفردوس الأعلى جوار سيد الخلق وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يوم أن نلقاك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.