ماذا يفعل المسلمون خلال شهر رمضان.. «الإفتاء» توضح المباحات والمحظورات

ماذا يفعل المسلمون خلال شهر رمضان؟، سؤال يشغل بال الكثير من المسلمين، بالتزامن مع دخول شهر رمضان، فهناك العديد من الأمور التي يود المسلم الاطلاع على جوازها من عدمه، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية، أشارت خلاله إلى ما يجوز وما لا يجوز فعله خلال شهر رمضان.

ماذا يفعل المسلمون خلال شهر رمضان؟

وبخصوص ماذا يفعل المسلمون خلال شهر رمضان؟، قالت دار الإفتاء، إنه يجوز قضاء التراويح الفائتة ولو بعد طلوع الفجر، كما يجوز بدء الإفطار عند دخول الوقت ومن علاماته أذان المغرب، موضحة أنه يجوز قضاء العشاء الفائتة خلف إمام التراويح.

أمور يجوز أن يفعلها المسلمون خلال شهر رمضان

وفي إطار الحديث عن ماذا يفعل المسلمون خلال شهر رمضان؟، أشارت الإفتاء إلى جواز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان، وحتى غروب شمس أول يوم العيد، موضحة أنه يجوز إعطاء زكاة الفطر لشخص واحد، أو توزيعها على أكثر من شخص.

وأوضحت أنه يجوز الفطر لمريض السكر الذي يتضرر بصومه، ولا يمكن شفاؤه، وعليه الفدية عن كل يوم أفطر فيه.

ماذا يفعل المسلمون خلال شهر رمضان عند السفر؟

واستكمالا لتوضيح ماذا يفعل المسلمون خلال شهر رمضان؟، أشارت الدار إلى جواز صلاة التراويح في المنازل والمساجد، لافتة إلى جواز أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله، بشرط عدم الضرر وبعد استشارة أهل التخصص، مشيرة إلى أنه لا يجوز للمسافر أن يفطر إلا بعد أن يبدأ في السفر ويفارق محل الإقامة.

وأضافت أنه لا يجوز أن يجمع مع نية صوم رمضان، نية صوم واجب آخر كالكفارة كالنذر.

أمور لا يجوز أن يفعلها المسلمون خلال شهر رمضان

واستمرارًا لبيان ماذا يفعل المسلمون خلال شهر رمضان؟، أضافت «الإفتاء» أنه لا يجوز إجبار المصابين بمتلازمة داون على صيام رمضان ما داموا غير مدركين، لافتة إلى أنه لا يجوز لمن تلفظ بفُحش القول أن يعتبر نفسه مفطرًا، فعليه ألا يأكل أو يشرب، ما دام داخلا في حد الصوم.

وأشارت إلى أنه يجوز تناول الطعام للحائض، التي انقطع حيضها في نهار رمضان، ولا يجب عليها الإمساك، موضحة أنه يستحب أن تخفي فطرها عمن ليس له علم بعذرها.