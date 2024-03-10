اليوم.. دار الإفتاء تعلن رسميا أول أيام شهر رمضان 2024 في مصر

يترقب المصريون، استطلاع هلال شهر رمضان المبارك 2024، لإحياء أيام الشهر الفضيل بالصيام والقيام والدعاء، فيما تتزين الشوارع والمساجد بالأنوار، لتعظيم شعائر الله- عز وجل-، وذلك تطبيقًا لقوله تعالى: «ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ».

الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان

فيما ستعلن دار الإفتاء المصرية، رسميًا اليوم أول أيام شهر رمضان 2024 في مصر، إذ قالت إنها ستقيم حفلا مساء اليوم الأحد، وتحديدًا في تمام السادسة والنصف مساءً، وستقوم خلال الحفل باستطلاع هلال الشهر الفضيل، وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية، وفي حال ثبتت الرؤية فستكون الليلة هي أول ليالي شهر الصيام، وستبدأ عقب صلاة المغرب حتى طلوع الفجر، وحينها ستصدح المساجد بصلاة التراويح لشهر رمضان 1445 هجريًا.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية، قد أعلن في وقت سابق، أنّ أول أيام شهر رمضان غدًا الاثنين، وذلك وفقًا للدراسات التي أجريت لتحديد بدايات الشهور الهجرية.

دعاء رؤية الهلال بصوت المفتي

ومن السنة النبوية الاقتداء بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كان الرسول الكريم يكرر دعاء رؤية الهلال 12 في العام، وكان يبدأ الشهر بهذا الدعاء، ففي الحديث عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ قال: «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ» رواه الترمذي وحسنه «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ».

حكم صيام شهر رمضان 2024

وحكم صيام شهر رمضان كما ورد عن دار الإفتاء المصرية، أنه فرض على كل مسلم قادر فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» [البقرة: 183]، لافتة إلى أنه من أعظم الفروض والطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه.

مفسدات الصوم:

الأكل والشرب متعمدًا

التقيؤ المتعمد

الجماع

بخاخة الربو

قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم

دم الحيض والنفاس.

أفعال لا تفطر في رمضان:

الأكل والشرب ناسيًا

لغسيل الكلوي

التقيؤ عن غير عمد

المراهم والكريمات والحقن ونقل الدم

بلع الريق

خلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شيء إلى الجوف.

مواعيد السحور والإفطار والصلوات

وحول مواعيد السحور والإفطار والصلوات الخمس في أول أيام شهر رمضان، فأنه وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها معهد الفلك، وحسابات هيئة المساحة، لمدينة القاهرة، ستصل مدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة.

وسيكون موعد السحور 2:23 صباحًا، وإمساك 4:23 صباحًا، فيما سيكون أذان الفجر 4:43 صباحًا، والشروق 6:09 صباحًا، والظهر 12:05 ظهرًا، والعصر 3:28 مساءً، وصلاة المغرب 6:01 مساءً، والعشاء 7:18 مساءً.