هل الأحد أول ليالي رمضان 2024؟.. توضيح هام من «الإفتاء»

تبدأ من بعد مغرب غدًا الأحد أول ليالي شهر رمضان 2024، طبقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الذي سبق وأعلن أول أيام الشهر الكريم ستكون يوم الاثنين المقبل، فيما ينتظر المصريون الرأي الحاسم لغرة الشهر الكريم وفقًا لنتيجة استطلاع الهلال الذي ستعلن عنه دار الإفتاء مساء الغد في حفل رسمي ينقله التلفزيون المصري.

أول ليالي شهر رمضان

وحول حسم الجدل لأول أيام شهر رمضان، فقد أعلنت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنها ستقيم حفلاً لاستطلاع هلال الشهر الكريم بعد مغرب غداً الأحد، لإعلان أول أيام الشهر الفضيل بناء على رؤية الهلال من عدمه، وتعمتد دار الإفتاء تلك الآلية لتحديد بدايات الشهور الهجرية، بما في ذلك شهر الصيام.

وقال الدكتور أحمد رجب أبو العزم مدير مواقع التواصل الاجتماعي بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الدار ستقيم الاحتفالية في قاعة مؤتمرات الأزهر في تمام السادسة والنصف مساءً، بحضور رموز دينية عديدة، متابعا: «إذا ثبتت رؤية الهلال غداً فإن أول ليالي الشهر الكريم ستبدأ من بعد مغرب يوم غد الأحد حتى الفجر وتشمل صلاة التراويح».

دعاء رؤية الهلال

وحول دعاء رؤية الهلال، ففي الحديث النبوي الشريف، عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ قال: "اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ" رواه الترمذي وحسنه "اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ".

ووفقاً لدار الإفتاء فإن دعاء رؤية الهلال حصن للمسلم، ويستحب أن يردده لما في ذلك من الأجر العظيم، والثبات والبركة والسلامة وفيه أيضا إحياء لسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واقتداء بهديه الكريم.

فضائل صوم شهر رمضان

- أضاف الله سبحانه وتعالى الصوم إلى نفسه، وتولى الإثابة عليه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن سيدنا النبي ﷺ قال: «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به». [متفق عليه].

- جعل الله صيام رمضان سببا في نيل مغفرته سبحانه؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه». [متفق عليه].

- خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». [أخرجه البخاري].

- صوم رمضان يكفر الله سبحانه به الخطايا والذنوب؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان؛ مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر». [أخرجه مسلم].

- خص الله عز وجل الصائمين بدخول الجنة من باب «الريان»؛ عن سهل رضي الله عنه، عن سيدنا النبي ﷺ، قال: «إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد ». [متفق عليه].

- الصيام من أسباب العتق من النار، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «إن لله عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة ». [ أخرجه ابن ماجه].

وقبل ساعات من استطلاع هلال شهر رمضان الكريم، يستعد جموع المسلمين في شتى بقاع الأرض، لاستقبال الشهر الفضيل بطقوس مختلفة وفق العادات والتقاليد الخاصة بكل دولة، حيث تعد أولى ليالي الشهر بمثابة التهيئة للحفاظ على العبادات طوال شهر الصيام، فيما يعتقد كثيرون أن غرة رمضان ستكون بعد غد الاثنين، إلاّ أنّ القرار النهائي سيكون وفق ما تعلنه دار الإفتاء المصرية.