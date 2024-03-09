«الإفتاء» تعلن عن 7 طرق لمعرفة نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن استطلاع هلال شهر رمضان، غدًا الأحد، بعد صلاة المغرب، في بث مباشر يذاع على التليفزيون المصري، وتنقله الصفحة الرسمية للدار على «فيسبوك»، لإعلان نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وموعد بدايته.

نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان

وحددت دار الإفتاء 7 طرق مختلفة يمكنك من خلالها معرفة نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وهي:

1. البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

2. حساب دار الإفتاء المصرية على منصة X (تويتر سابقًا) من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

3. حساب دار الإفتاء المصرية على انستجرام من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

4. قناة التليجرام الخاصة بدار الإفتاء المصرية من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

5. قناة دار الإفتاء المصرية على واتساب خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

6. جروب دار الإفتاء المصرية على فيسبوك من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

7. حساب دار الإفتاء المصرية على تيك توك: (اضغط هنا).

وأشارت دار الإفتاء إلى أنها ستقدم على مدار شهر رمضان المبارك، باقة إيمانية متكاملة من فتاوى وأحاديث وأدعية ومعلومات دينية، تهم كل مسلم ومسلمة تنشر على مدار الساعة، لاستثمار كل لحظة في رمضان بتحصيل الحسنات، والحصول على المعلومات الدينية من المصادر الموثوقة.

مشروعية التهنئة بقدوم شهر رمضان

وأوضحت دار الإفتاء حكم التهنئة بقدوم شهر رمضان، مؤكدة أنه من الأمور المستحبة، موضحة أنه من المظاهر المتعارف عليها بين المسلمين إعلان الفرحة والسرور بقدوم شهر رمضان المبارك، وتقديم التهاني للغير والدعاء له بالخير والبركة ودوام تعاقب الأيام والأعوام عليه وعلى أهله بالسعادة التامة.