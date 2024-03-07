مواعيد المترو في رمضان 2024.. اعرف التفاصيل الكاملة لجميع الخطوط

كشفت وزارة النقل مواعيد المترو في رمضان 2024 لخطوطه الثلاثة بالقاهرة الكبرى، مؤكّدة أنَّه تقرر تعديل المواعيد مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم، لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، مشيرة إلى أنَّه تمّ تزويد المحطات بماكينات (TVM) لشراء التذاكر إلكترونيًا بدلًا من الوقوف أمام شبابيك التذاكر.

مواعيد المترو في رمضان 2024

ترصد «الوطن» في التقرير التالي مواعيد المترو في رمضان 2024، وفق ما أعلنت عنه وزارة النقل رسميا:

- بداية ساعات التشغيل للخط الأول «حلوان – المرج الجديدة» الساعة 5:15 صباحًا.

- نهاية ساعات التشغيل للخط الأول للمترو الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.

- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني «شبرا الخيمة – المنيب» الساعة 5:15 صباحاً.

- نهاية ساعات التشغيل للخط الثاني للمترو الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.

- بداية ساعات التشغيل للخط الثالث «عدلي منصور – محور روض الفرج» الساعة 7:15 صباحًا.

- نهاية ساعات التشغيل للخط الثالث للمترو الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.

وفي سياق متصل، أكّدت وزارة النقل الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المبارك سواء في السكة الحديد أو مترو الأنفاق، موضحة أنه تم توفير وسائل عديدة لحجز التذاكر في القطاعين، سواء من خلال الحجز الإلكتروني أو شبابيك التذاكر.

ونوهت وزارة النقل إلى وجود خطة تطوير شاملة لخطوط المترو خاصة الخطين الأول والثاني بتزويدهما بعربات مكيفة، إذ تمّ تشغيل ست محطات جديدة في الخط الثالث وهي محطة مترو السودان وإمبابة والبوهي والقومية العربية وروض الفرج والطريق الدائري.