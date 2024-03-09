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محافظ القاهرة: مد مواعيد العمل بنفقي الأزهر في شهر رمضان

كتب:

وائل فايز
12:34 م | السبت 09 مارس 2024
نفق الأزهر

نفق الأزهر

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مد مواعيد العمل بنفقي الأزهر خلال شهر رمضان على أن تكون حركة سير السيارات داخل النفقين يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل، ويتم غلق النفقين اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا لإجراء أعمال الصيانة والنظافة عدا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وأكد محافظ القاهرة، أنه سيستمر العمل بالنفقين فيهما دون توقف على مدار 24 ساعة طوال شهر رمضان؛ حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال أيام الإجازات الأسبوعية.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.