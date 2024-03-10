هاجر أحمد عن كواليس مسلسل المعلم: مصطفى شعبان مرن مع زملائه وشخصية مرحة

«كل حاجة ماشية عال وفي يوم وليلة اتبدلت الأحوال وكشرت الدنيا وقلبت وشها معايا»، كلمات أطلقها الفنان مصطفى شعبان في البرومو الترويجي لمسلسل المعلم، المقرر عوضه في رمضان 2024، لتكشف ع شخصيته في المسلسل، والتي جاءت عكس طبيعته المرحة في الكواليس، بحسب ما قالته الفنانة هاجر أحمد في حلقة خاصة التقت فيها مع الإعلامي عمرو الليثي من مكان التصوير.

مصطفى شعبان في الكواليس

«أكتر حد بيضحك ومبسوط بجد وبشوش»، كلمات عبرت عنها الفنانة هاجر أحمد، خلال حديثها عن كوايس مسلسل المعلم وتحديدا شخصية الفنان مصطفى شعبان: «بيعمل حالة من الحب والفرحة في الكواليس، أنا بكون في التصوير مبسوطة، حقيقي ببقى جاية استمتع وأتبسط، وهو عمره ما زعل حد وشخصيته مريحة».

وأوضحت أنه كان مفاجأة بالنسبة لها، إذ أنها كانت تعتقد أنه شخصية صلبة: «دايمًا بطل العالم بيكون مشدود ومتضايق، وعنده تدخلات في حاجات كتير، لكن مصطفى مكانش كده نهائي، بالعكس هو هادي جدًا، وبيضحك وبيهزر ودمه خفيف، وممثل مثقف وبيعرف وبيحب يتكلم في كل حاجة».

مصطفى شعبان المعلم

وعن شخصة الفنان مصطفى شعبان في المسلسل: «شخصية ثرية زي الحقيقة وتمس كل مواطن، وفيها كوميدية وفيها خير وشر»، وأضافت أنها كان متعاونًا مع الجميع من أول المخرجين إلى طاقم العمل كله، وعن علاقتها به أوضحت أنه شخصية مرنة ومساعدة وكان مشجعًا لدورها المختلف، وهناك إبداع في التمثيل سيسعد المشاهدين خلال شهر رمضان ناجمًا عن حب طاقم العمل.

مسلسل المعلم من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وﺇﺧﺮاﺝ مرقس عادل، وتأﻟﻴﻒ محمد الشواف، ويقدمه كوكبة من النجوم، وهو من الأعمال المتصدرة فى سباق دراما رمضان هذا العام، والمؤشرات الأولى تدل على ذلك، وسيعرض على قناة الحياة، ومنصة «watch it».