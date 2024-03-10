هل يوجد تشابه بين مسلسل المعلم وفيلم شادر السمك.. مصطفى شعبان يجيب

تحدث الفنان مصطفى شعبان، عن حقيقة التشابه بين مسلسله الجديد المعلم، الذي من المقرر بدء عرضه في موسم رمضان، وبين فيلم شادر السمك.

مصطفى شعبان يتحدث عن مسلسل المعلم

وقال «شعبان» في تصريحات تلفزيونية: «لا يوجد تشابه بين مسلسل المعلم وفيلم شادر السمك، لأن أحمد زكي بدأ من الصفر، ولكن في المسلسل بطل العمل غني ومش بادئ من الصفر».

كواليس تصوير مسلسل المعلم

وأضاف: «التقيت مع المنتج الكبير تامر مرسي، وقلت له إن المسلسل مكلف جدًا وأننا سنبني شادرًا وحلقة سمك حقيقية، مثل سوق السمك الحقيقي، ونأتي بسمك يوميًا من السويس، ويتم تصويره بالنهار ثم يذهب إلى المحلات، والمسلسل به شخصيات كثيرة ومختلفة».

دور مصطفى شعبان في المعلم

يجسد الفنان مصطفى شعبان دور تاجر سمك بمنطقة شعبية، فحرص على ترديد الجمل التي تحاكي هذه الأجواء، وتجمع ما بين المنقطة الشعبية وتجارة السمك؛ من خلال وصف السمك بجملة: «الصابح اللي بيصبح اللي بيغمز بعينه وبيلعب بديله».