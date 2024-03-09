  مصطفى شعبان «معلم الشغلانة»

عرفه الجمهور بـ«سعيد»، ابن الحاج متولى، وذلك حينما وقع اختيار النجم الكبير الراحل نور الشريف عليه لتجسيد دور ابنه الأكبر فى مسلسل «عائلة الحاج متولى»، وقد كان سعيد الحظ بالفعل، كما سماه نور الشريف فى أول إطلالة مميزة له مع الجمهور فى الدراما التليفزيونية.

مصطفى شعبان الفنان الذى ضل طريقه لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، اتخذ من مسرحها منبراً لتحقيق أحلامه من بوابة المخرج المسرحى، حيث انغمس فى مسرح الجامعة لسنوات وأخرج العديد من المسرحيات، والتى نال بواحدة منها «أفضل مخرج» فى مسابقة الجامعات، وسافر بأخرى إلى فرنسا.

سعيد الحظ بدأ مشواره بعد الجامعة بأن كان دائماً محط اختيار الكبار، ولك أن تقول إنه من حلقات الوصل الحقيقية بين جيل نجوم السبعينات والثمانينات، وجيل الألفينات، وكان الاختيار الأول للمسرحجى الكبير محمد صبحى، حينما اختاره فى مسرحية «بالعربى الفصيح»، والاختيار الثانى من النجم الكبير الراحل محمود عبدالعزيز فى فيلم «القبطان»، والاختيار الثالث كان للنجم الكبير محمود ياسين حينما شاركه فيلم «فتاة من إسرائيل» وحاز وقتها على جائزة أفضل ممثل فى الفيلم، وكان الاختيار الرابع للنجم الكبير نور الشريف فى «عائلة الحاج متولى».

وعلى مدار سنوات «الشقا» والجد والاجتهاد، كان مصطفى شعبان اختيار الكبار الرابح دائماً فى كل أعمالهم، والذى استطاع أن يحجز لنفسه مكاناً فى الصفوف الأولى، بعدما صعد سلم النجومية كما يُقال «سلمة سلمة»، حتى صار اليوم «المعلم»، وهو اسم المسلسل الرمضانى الذى يقدمه هذا العام فى الموسم الرمضانى.

ويجسد شخصية معلم فى سوق السمك، يرصد من خلاله العديد من الصراعات الاجتماعية والحروب التى تتم داخل السوق، وهو عمل من إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف، ويشاركه فى التمثيل سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهرى، علاء زينهم.