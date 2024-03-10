مواعید عمل البنوك خلال شھر رمضان 2024.. إليك التفاصيل

مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2024، من الأمور التي تهتم فئة كبيرة من المواطنين، سواء العاملين في القطاع المصرفي أو والمواطنين الذي يتردون يوميًا على البنوك لإنهاء مصالحهم، خصوصًا أن غرة شهر رمضان الكريم ستكون غدًا، وفقًا لما أعلنه المركز القومي للبحوث الفلكية، وتعلن دار الإفتاء الليلة الموعد رسميًا بعد استطلاع الهلال.

مواعید عمل البنوك خلال شھر رمضان 2024

ومن المعروف أنّ مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2024، للموظفين والعاملين في قطاع المصرفي المصري تختلف عن موعدها في باقي شهور، وتكون مواعيد رمضان وفقًا لما أعلنه البنك المركزي، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة الـ2 مساءً، بالنسبة للمواظفين.

وبالنسبة لمواعيد العمل بالنسبة للجمهور والمواطنين، فإنّها ستكون يوميًا من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 1:30 مساء.

7 خدمات مصرفية مجانية فى جميع البنوك

- إمكانية فتح حسابات مجانية، سواء جار أو توفير.

- إصدار بطاقة ميزة مسبقة الدفع مجانًا.

- يمكن للمواطن فتح محفظة إلكترونية مجانية.

- إمكانية فتح حسابات الشباب مجانًا.

- فتح حساب للشركات مجانًا.

- الحصول على بطاقات الخصم المباشر مجانًا.

- الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية، لبعض الحالات.