مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024.. مصادر تكشف

أعلنت مصادر مصرفية، بدء مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024، من الساعة الـ9 صباحًا، وحتى الساعة الـ2 ظهرًا.

وأوضحت المصادر خلال تصريحاتها لـ«الوطن»، أن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024 بالنسبة للموظفين ستكون بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، أما بالنسبة لمواعيد البنوك في رمضان للعملاء وهي المواعيد التي يمكن للعميل إنجاز متطلباته فيها ستكون بداية من الساعة 9.30 صباحا وحتى الساعة 1.30 ظهرا.

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024

هذا ومن المنتظر أن يعلن البنك المركزي المصري خلال الأيام القليلة المقبلة مواعيد عمل البنوك في رمضان، بشكل رسمي خاصة للموظفين في البنوك وللعملاء، حيث كانت بداية عمل البنوك في شهر رمضان 2023 من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا للموظفين، أما وعن العملاء فكانت من الساعة 9.30 صباحًا حتى الساعة 1.30 ظهرًا.

خدمات مجانية من البنوك

جدير بالذكر أن البنوك المصرية تستعد حاليا لتقديم عدد من الخدمات المجانية ذلك بداية من يوم 8 مارس وحتى 31 مارس للمواطنين، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، حيث إنها تعتبر أحدى فعاليات الشمول المالي التي يطلقها البنك المركزي المصري بين الحين والآخر.