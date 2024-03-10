الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم.. احذر الكورنيش ومحور 26 يوليو

استعرضت الإعلامية دينا شرف، مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى» الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة، حيث تشهد منطقة الكورنيش كثافات متحركة بداية من المظلات وحتى منطقة وسط البلد، وتستمر الكثافات المتقطعة على طول الطريق السطحي وحتى شارع رمسيس وامتداده وتستمر حتى ميدان العباسية ومسجد النور.

كثافات أمام جامعة عين شمس بسبب موعد دخول الطلاب للكليات

وتوجد بعض الكثافات أيضا أمام جامعة عين شمس بسبب موعد دخول الطلاب للكليات، أما عن طريق الأتوستراد القادم من مناطق حلون للمعادي والمقطم يشهد سيولة مرورية كبيرة، وكذلك شارع إلى جانب سيولة مرورية بطريق صلاح سالم والفسطاط وصولا للقلعة، وعند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش الذي انتظمت عليه حركة المركبات وصولا للمعادي وحلوان.

سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية

ويشهد الكورنيش بمنطقة المظلات وحتى منطقة وسط البلد كثافات مرورية متحركة ونفس الأمر في الاتجاه المعاكس، أما عن محافظة الجيزة فتشهد سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وكوبري 15 مايو المتجه لميدان لبنان، كما يشهد محور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان كثافات مرورية، ولذلك ينصح باستخدام محور روض الفرج.

ويشهد شارع السودان أمام مترو جامعة القاهرة كثافات مرورية مرتفعة للقادم من كوبري فيصل لمناطق الدقي، كما ظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن المتجه من الدائري وصولا لشارع السودان ولذلك يفضل التوجه لشارع أحمد عرابي.