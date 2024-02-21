تحذير لقائدي السيارات.. 14 مخالفة لا تقبل التصالح فيها وفق قانون المرور

وضع قانون المرور الجديد ضوابط وعقوبات صارمة للتصدي للمخالفات المرورية، حرصا على سلامة جميع مستخدمي الطريق، وحدد بعض المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها، وتختلف فيها قيمة الغرامة والعقوبة.

وتستعرض «الوطن» أبرز المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها وفقاً لقانون المرور الجديد:

مخالفات للسيارات الملاكي

- قيادة مركبة بدون لوحات أو التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية: 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه وإيقاف 6 أشهر.

- طمس اللوحات المعدنية عن قصد، وتصل الغرامة إلى 1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر.

- قيادة سيارة دون فرامل، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها

- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر: غرامة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه.

- السير عكس الاتجاه غرامة 5000 جنيه، ولا تقل عن 1000 جنيه.

- حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بموقع الرادار: غرامة 1000 جنيه بحد أدني 500 جنيه.

- تعطيل حركة المرور عن قصد 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه.

- الاعتداء على أحد أفراد المرور وعقوبتها 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه.

- تركيب زجاج يحجب الرؤية «فاميه»: غرامة 100 جنيه بحد أدنى 20 جنيها.

- استخدام أكثر من رخصة قيادة بصورة غير شرعية.

- عدم الإبلاغ عن التسبب في حادث وقع منه مصابيين وإهمال إسعافهم.

مخالفات للسيارات الأجرة

- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة أكثر من المقرر، أو تحميل ركاب أكثر من المقرر 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه.

- قيادة توك توك بدون ترخيص.

- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة «سرينة»، تترواح من 500 لـ 1000 جنيه.