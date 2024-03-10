ممثل شهير يجمع آلاف الدولارت شهريًا من التسول.. «طلع جندي صيني»

بطريقة احترافية، استغل الممثل الصيني لو جينغانغ، 38 عامًا، والذي كان يعمل جنديًا في الجيش الصيني، موهبته في التمثيل لخداع البشر ولعب دور متسول في حديقة عامة بمقاطعة هينان تُسمي Qingming Shanghe، حتى نجح بالاعتماد على تلك الطريقة في جني آلاف الدورات شهريًا وحصل على لقب أغنى متسول في الصين.

التسول بتقديم عروض الغناء والرقص

التجول بين السائحين والزوار في الحدائق العامة ومحاولة كسب تعاطفهم من خلال تقديم عروض الرقص والغناء، كان هو الروتين اليومي للممثل الصيني لي في التسول طوال 12 عامًا، بحسب ما كشفه في مقابلة صحفية، ما أدى إلى تدفق الأموال والطعام عليه حتى اكتسب وزنًا زائدًا بشكل ملحوظ، كما كشف عن صيامه لمدة ثلاثة أيام لفهم معاناة المتسولين الحقيقيين بشكل أفضل.

واعتمد لو على التجول بمظهر شخص متشرد يرتدي ملابس مُهلهلة ويُغطى وجهه وجسده بالتراب حتى يمكنه إقناع الناس بحاجته إلى الطعام والمال، وبالفعل نجح بالاعتماد على مهاراته التمثيلية العالية في كسب تعاطفهم حتى وصل دخله ما بين 1390 دولارًا إلى 2225 دولارًا شهريًا، وهو ما يتجاوز متوسط راتب خريجي الجامعات الجدد في الصين لعام 2023 10342 يوانًا أو 1438 دولارًا، وفقًا لما ذكره موقع Oddity Central.

رغم عدم حاجة لو جينغانغ لتلك الطريقة في جني المال، إلا أنه أعلن عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، أنه يحب ممارسة التسول كنوع من المغامرة خارج الاستوديو، وأن عائلته كانت رافضة لسلوكه الغريب في البداية إلا أنهم تقبلوا الأمر بعدما شهدوا العوائد المالية الضخمة.

وقوبلت تصريحات لي جدلاً كبيرًا على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ أشاد البعض بإبداعه، بينما انتقد البعض الآخر اعتماده على حسن نية المجتمع واستغلال أفراده للتسول وجني الأموال دون حاجته لذلك.