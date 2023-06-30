استمرار إقبال الأهالي على الحدائق العامة بالدقهلية في ثالث أيام العيد

أقبل الكثير من الأهالي على الحدائق العامة في مختلف الأماكن بمحافظة الدقهلية، من أجل التنزه والخروج والاستمتاع بالعيد لليوم الثالث، خاصة العائلات.

إقبال الأهالي على الحدائق العامة بالدقهلية في العيد

واستعدت محافظة الدقهلية من أجل تجهيز وتطوير وتجميل الحدائق العامة لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى.

وكشف صبحي عبد العزيز، مدير حديقة الأسرة بالسنبلاوين في الدقهلية، لـ«الوطن»، أن الحديقة تلقى إقبالا شديدا من الأهالي، خاصة في أيام العيد.

وأضاف: «الحديقة فتحت أبوابها أمام المواطنين للتمتع وقضاء وقت مميز مع الأسرة، والتمتع بالالعاب الموجودة».

تنظيف الحدائق العامة بمدينة جمصة

وأوضح أيمن محمد، رئيس مجلس مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، لـ«الوطن»، أنه جري تجهيز وتنظيف الحدائق العامة بمدينة جمصة، من أجل استقبال المواطنين في عيد الأضحى المبارك، ولقيت الحدائق إقبالا شديدا من الأهالي.

وشدد على أن مدينة جمصة لقيت إقبالا كبيرا من الأهالي من كل مكان لقضاء عيد الأضحي بها.

وتوجد حديقة شجرة الدر بالمنصورة، التي تلقى إقبالا كثيفا من الأهالي والمواطنين في كل أنحاء المحافظة، من أجل التمتع بالجو والطبيعة الخلابة، والتنزه وقضاء وقت مميز.