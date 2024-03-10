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دراما المتحدة

الحالة المرورية في شوارع بعض المحافظات: سيولة بكورنيش الإسماعيلية (فيديو)

كتب:

نرمين عفيفي
10:08 ص | الأحد 10 مارس 2024
تفاصيل الحالة المرورية بشوارع المحافظات

تفاصيل الحالة المرورية بشوارع المحافظات

استعرضت الإعلامية دينا شرف مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على شاشة «القناة الأولى» الحالة المرورية بشوارع بعض المحافظات، ففي محافظة الإسماعيلية نجد طريق عثمان أحمد عثمان الرابط بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم يشهد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة والتي لا تؤثر على حركة بعض السيارات.

الطرق المتجه إلى الإسماعيلية تشهد سيولة مرورية

أما عن طريق الكورنيش بمحافظة الإسماعيلية فيشهد سيولة مرورية حتى مبنى المحافظة والجامعة، والطرق المتجه إلى الإسماعيلية تشهد سيولة مرورية خصوصًا الطريق الصحراوي من القاهرة، ولكن طريق الإسماعيلية الزراعي القادم من الزقازيق يشهد بعض الكثافات المرورية ولكنها متحركة.

وفي محافظة سوهاج يشهد الطريق حول محطة قطار سوهاج كثافات مرورية نسبية، بينما يشهد طريق عبدالمنعم رياض سيولة مرورية، كما توجد كثافات مرورية عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، كما توجد كثافات مرورية أخرى غير مؤثرة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير.

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