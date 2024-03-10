هل يمكن صوم رمضان لمرضى السكري؟.. اعرف نصائح وزارة الصحة

أتاحت وزارة الصحة والسكان صوم رمضان لمرضى السكري وأصحاب الأمراض المزمنة في الحالات التي يسمح فيها الطبيب بذلك بعد معرفة التشخيص المناسب.

صوم رمضان لمرضى السكري

ويُمكن صوم رمضان لمرضى السكري بعد زيارة الطبيب المُشرف على الحالة، وإذا سمح بالصيام يكون هناك نصائح مهمة يجب على المريض اتباعها.

نصائح لمرضى السكري

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» النصائح التي يجب على مرضى السكري إتباعها والتي جاءت كالآتي:

- يجب على مريض السكري بعد زيارة الطبيب أن يحدد الطعام المناسب الذي يتناوله في وجبتي الإفطار والسحور.

- يجب أن يتناول العلاج الخاص بمرض السكري الذي حدده له الطبيب دون أي تأخير في المواعيد حتى لا يحصل أي مضاعفات.

- كما أن هناك بعض الأطعمة حذرت وزارة الصحة من تناولهم وهي كالآتي: «اللحوم المصنعة، والسكريات، والمخبوزات، والأطعمة المقلية».

وأتاحت وزارة الصحة السكان رقم الخط الساخن 105 للتواصل معها في حالة الحاجة إلى أي استفسار خلال صيام شهر رمضان، فضلًا عن تقديم جميع النصائح الطبية التي تفيد المرضي وتجنبهم مخاطر الإصابة بأي مضاعفات.