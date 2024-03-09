«الصحة» تحذر من الاستخدام المفرط لـ حزام البطن.. 6 أمراض تهدد الجسم

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورا توعويا حول استخدامات حزام البطن، وذلك في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورفع التوعية الصحية لدى المواطنين.

ويأوضح المنشور استخدامات حزام البطن، والتي تشمل:

فوائد استخدام حزام البطن

- تثبيت عضلات الحوض.​

- تحسين الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم.​

- يساعد ربط البطن بعد الولادة على توفير الدعم لعضلات الظهر وبالتالي تقليل آلام أسفل الظهر.

​- تثبيت عضلات البطن مما يؤدي إلى الشعور بالراحة.

​- تقليل التورم واحتباس السوائل.​

- تحسين شكل البطن بعد الولادة.​

- تقوية عضلات البطن لتخفيف الألم.​

تحذير من استخدام حزام دعم البطن لفترات طويلة

وحذرت هيئة الدواء من استخدام حزام دعم البطن لفترات طويلة، لافتة الى ارتداء حزام دعم البطن لفترة طويلة أو النوم به، قد يسبب الآتي:​

- زيادة الألم والتورم في موضع الجراحة.​

- صعوبة التنفس.

​- ألم الظهر.​

- التهاب الجلد.​

- الحكة المستمرة.​

- ظهور شعور بالحكة واحمرار الجلد وهذا يؤدي إلى التهابات ​جلدية. ​​