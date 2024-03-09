شؤون البيئة: نحصد حاليًا نتائج إعادة هيكلة القطاع على أرض الواقع

قال الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إن وزيرة البيئة عملت على تشجيع الاستثمار وفتحت المجال أمام كافة الأعمال والقطاعات للتوافق مع البيئة، مؤكدًا ثقته في تحقيق المزيد من الإنجازات البيئية خلال الفترة المقبلة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد.

أبو سنة: نحصد حاليًا نتائج إعادة هيكلة القطاع

وأشار الدكتور علي أبو سنة خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة بتشكيله الجديد، إلى أهمية تطوير القطاع البيئي واستحداث طرق للتعامل مع كافة الأزمات، لافتا إلى أننا نحصد الآن نتائج جهود القطاع على أرض الواقع.

واستعرض علي أبو سنة جدول أعمال المجلس الجديد وأهمها، خطط إدارة المحميات الطبيعية وتتضمن «محميات العميد، وادي الجمال وسيوة ونبق»، وعرض توصيات اللجنة الفنية لمُراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي وقد تم الموافقة عليها.