طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا.. «مش هتشتريها من بره تاني»

الكنافة بالنوتيلا من الأطباق الأكثر حضورًا في شهر رمضان، لأنها من الحلويات السهلة والسريعة، كما يمكنكِ تحضريها في المنزل بخطوات بسيطة، لتقديمها لأسرتك أو لتزين السفرة بها في عزومات رمضان، أو لمهاداة أحد بها، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» مكونات وطريقة عمل الكنافة بالنوتيلا، على طريقة الشيف نرمين هنو على «CBC» سفرة.

مكونات الكنافة بالنوتيلا

½ كيلو كنافة.

300 جرام شيكولاتة نوتيلا.

فسدق مطحون.

100 جرام شربات.

زبدة.

100 جرام زبدة لينة.

مكونات تحضير الشربات

400 جرام سكر.

250 جرام ماء.

ملعقة صغيرة ليمون.

2 ملعقة صغيرة ماء ورد.

2 ملعقة صغيرة ماء زهر.

خطوات عمل الكنافة بالتوتيلا في المنزل

- الخطوة الأولى: حضري الكنافة حتى تصبح ناعمة، وضيفي الزبدة المذابة والشربات، واستمري بالخفق في الخلاط، وبعدما مزج الكنافة مع النوتيلا والشربات ضعيها في الصينية.

- الخطوة الثانية: افردي كمية الكنافة دون ضغط في الصينية، وضعيها في فرن درجة حرارته 180، وعندما تأخذ اللون الذهبي اخرجيها.

-الخطوة الثالثة: جهزي الشربات على نار متوسطة، ضعي السكر والماء والليمون، وضعي ماء الزهر أو ماء الورد.

- الخطوة الرابعة: عندما تأخذ الكنافة اللون الذهبي، افرديها مع الضغط في صنية مدهونة بالسمن، وفي درجة حرارة 180 قومي بتحميرها مرة أخرى عندما يجهز الشربات على النار.

- الخطوة الخاسمة: بعدما تأخذ الكنافة اللون الذهبي، اخرجيها وقومي بتسقيتها في الشربات بكمية بسيطة، ثم زينيها بالنوتيلا بعدما تضعين جزء منها في كيس حلواني.

- الخطوة السادسة: يمكنك تسوية الكنافة على طبقتين، ووضع النوتيلا وقطع موز أو فواكه بين كل طبقة الأخرى، ثم تزيينها في النهاية بالنوتيلا في الطبقة الأخيرة.