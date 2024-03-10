فوز فريق ديوان محافظة مطروح ببطولة المصالح الحكومية لكرة القدم

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن فوز فريق الديوان العام بدوري المصالح الحكومية لكرة القدم عقب تغلبه على فريق مديرية الشؤون الصحية، والذي ينظمه الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة فرع مطروح.

نهائي بطولة المصالح الحكومية

وشهد نهائي دوري المصالح الحكومية لكرة القدم مباراة قوية بين فريق ديوان عام محافظة مطروح ومديرية الشؤون الصحية لكرة القدم الخماسي، وانتهت المباراة بضربات الجزاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وجرى تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين 15 فريقا.

دعم الرياضة في المصالح الحكومية

وهنأ محافظ مطروح الفريق الفائز، مؤكدا دعمه وتشجيعه لممارسة الرياضة بين جميع الأعمار والفئات وخاصة العاملين في المصالح الحكومية، وأهميتها في الحفاظ على الصحة والقوى البدنية السليمة، لافتا إلى أهمية الأنشطة والمسابقات الرياضية لجميع الأعمار خاصة الشباب.