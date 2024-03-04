قبل الفطار ولا بعده؟.. أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان

قبل أم بعد الفطار؟.. يعد رمضان شهرًا استثنائيًا يزداد فيه الوعي الصحي، إذ يحرص الكثيرون من محبي الرياضة، على ممارستها جنبًا إلى جنب مع العبادات، لكن يظل التساؤل حول أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان قائمًا، خاصة أن كل وقت شخص له احتياجاته وظروفه الخاصة.

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان

أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان، يجرى تحديده وفقًا لعدد من العوامل المختلفة، خاصة أنه لا توجد قاعدة صحية يمكن أن تطبق على جميع الفئات، لذلك فطبيعة الجسم والحالة الصحية لكل شخص تتحكم بشكل كبير في الوقت الذي يمكن ممارسة الرياضة خلاله، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

الأشخاص الذين يعانون من جفاف وانخفاض سريع في الطاقة بعد القيام بأي عمل، يمكن تأجيل ممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعتين على الأقل، من أجل منح الجسد فرصة لتعويض السوائل والعناصر الغذائية التي فقدها خلال الصيام.

نصائح لممارسة الرياضة في رمضان 2024

وعلى النقيض، الأشخاص الذين لديهم طاقة جيدة، يمكنهم ممارسة الرياضة بحرية قبل الإفطار بساعة أو ساعتين، مع الحرص على تعويض ذلك بشرب كمية وفيرة من المياه والسوائل بشكل معتدل بعد الفطار.

الرياضات الخفيفة مثل المشي والسباحة، يمكن ممارستها في أي وقت خلال النهار، مع تجنب ممارسة الأعمل الشاقة، مثل ركوب الدرجات أو رفع الأثقال والأوزان الثقيلة في الجيم، لتجنب الإرهاق والجفاف، وتأجل كل ذلك بعد الإفطار بساعتين.

يجب توخي الحذر أيضًا إذا كانت درجات الحرارة مرتفعة أثناء فترة الصيام، فعليك الابتعاد التام عن ممارسة أي نشاط رياضي، خاصة أن ذلك سيجعلك عرضة للإصابة بالجفاف والهبوط.

وعلى كل الأحوال، يجب ممارسة الرياضة بشكل مستمر حتى خلال شهر رمضان، ولكن خلال فترة الصيام، يجب البدء بتمارين خفيفة والابتعاد عن الأوزان الثقيلة أو الرياضات العنيفة التي تحتاج إلى جهد كبير، تناول وجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات قبل التمرين بساعة، لتزويد جسمك بالطاقة اللازمة.