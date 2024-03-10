«الإفتاء» تنشر جدولا لمتابعة أداء الطاعات يوميا خلال شهر رمضان (صور)

نشرت دار الإفتاء المصرية جدولا لمتابعة أداء الطاعات يوميا خلال شهر رمضان، وذلك عبر صفحة «دارالإفتاء المصرية - الجروب الرسمي»، إضافة إلى صفحة دار الإفتاء على موقع «تليجرام».

جدول متابعة أداء الطاعات في رمضان

وكتبت دار الإفتاء تغريدة جاء فيها: «هل استعددت لشهر رمضان؟، جدول يومي لمتابعة الآداء خلال شهر رمضان، هذا الجدول يعينك على أداء الطاعات خلال شهر رمضان المبارك كما أنه يذكرك بفعل الخير وأداء الفروض».

وتضمن الجدول الآتي:

- الصلاة: وشملت فروض الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيما شملت النوافل السنن الرواتب 12 ركعة، والضحى، وقيام الليل من تراويح وتهجد.

- القرآن: ورد التلاوة وورد التدبر.

- الأذكار: الصباح، المساء، الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار عامة ودعاء.

- الصدقة.

وفيما يلي صورة من جدول متابعة أداء الطاعات خلال شهر رمضان المبارك والذي نشرته دار الإفتاء المصرية:

دار الإفتاء تستطلع شهر هلال رمضان

وتستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان 1445 اليوم الأحد 10 مارس 2024، حيث تعلن موعد شهر رمضان إما غد الاثنين 11 مارس أو بعد غد الثلاثاء 12 مارس وفقا للرؤية الشرعية للهلال.