بسام راضي: رئيس «الفاو» يزور مصر اليوم لتوقيع اتفاقية في مجال الإنتاج الزراعي

قال بسام راضي سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة بروما، إن مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) يزور القاهرة اليوم للتباحث مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة حول التعاون المشترك بين المنظمة والحكومة المصرية في مجال الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

استصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة

أضاف أن ذلك يأتي في ضوء المشروعات القومية الكبرى التي أقامتها مصر خلال السنوات الماضية في هذا المجال خاصة في استصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة وسيناء والصعيد وشرق العوينات وتوشكى والمشروع القومي للصوب الزراعية، وهو الأمر الذي حدا بمنظمة الفاو للتعرف عن قرب على تلك المشروعات التي تحمل إمكانات هائلة للمساهمة في حل قضية الأمن الغذائي التي تزداد حدتها دولياً يوماً بعد يوم.

توقيع اتفاقية ثنائية بين الفاو والحكومة المصرية

وأوضح «راضي» أنه من المنتظر أن يقوم مدير عام الفاو بتوقيع اتفاقية ثنائية بين الفاو والحكومة المصرية، في هذا الإطار كما سيقوم بزيارات ميدانية لتلك المشروعات لتفقدها على أرض الواقع.

وأضاف أنه حرص على دعوة المدير العام للفاو لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة وتفقد الحي الدبلوماسي ومبنى المنظمات الدولية الذي جرى تشييده على أحدث طراز مؤخرًا والذي يضم المقر الجديد لمنظمة الفاو، وكذلك للقيام بزيارات ميدانية للمشروعات القومية الخاصة بالزراعة واستصلاح الأراضي ليرى على أرض الواقع الإنجازات الضخمة التي تمت في مجال الزراعة والري والأمن الغذائي على امتداد رقعة الجمهورية.